女性が刺された東京・赤坂の現場付近を調べる警視庁の捜査員＝16日午後0時22分16日午前10時25分ごろ、東京都港区赤坂3丁目のビルで女性が黒い帽子の男に切り付けられ、出血していると通報があった。警視庁赤坂署によると、女性は40代で腹部や手のひらにけがをしたが、病院搬送時は意識があった。切り付けたとみられる男は逃走しており、署が殺人未遂容疑で行方を追っている。女性は地下1階に1人でいたところを刃物で襲われたと