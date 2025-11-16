ウクライナ国防省情報総局は１４日、ロシアが無人機（ドローン）の組み立て工場で、北朝鮮の労働者約１万２０００人を年内に動員することを計画していると明らかにした。ロシアはウクライナ侵略で人手が不足しており、無人機攻撃の強化に向けて北朝鮮に協力を求めた模様だ。同局によると、北朝鮮労働者は露中部タタルスタン共和国にある攻撃用無人機の工場に動員される。露外務省が１０月、労働者の確保を担う北朝鮮企業と協議