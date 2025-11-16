11月15日、神戸ストークスに所属するアイザック・バッツが、敵地での岩手ビッグブルズ戦でB2個人通算3000リバウンドを達成した。史上2人目の快挙であり、歴代最多記録の更新も目前に迫っている。 208センチ135キロの巨体を誇るバッツは、リーグ屈指のビッグマンとして長年ゴール下を支配。越谷アルファーズ在籍時の2020－21シーズン、2021－22シーズンには2年連続でB2リバ