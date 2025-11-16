LUNA SEA主催ロックフェス＜LUNATIC FEST. 2025＞が11月8日(土)および9日(日)の2日間、幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて開催された。＜LUNATIC FEST.＞は2015年、2018年に続き、7年半ぶり3度目。初開催から10周年のアニバーサリーとなる。その節目に相応しく各日10組×2日間に錚々たるラインナップが集結した同フェスの両日レポートをお届けしたい。まずは初日11月8日(土)から。◆◆◆2025年2月の東京ドーム