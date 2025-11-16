演歌歌手の徳永ゆうき（30）が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新。飛行機の欠航のため、鹿児島県さつま町で開催の「さつま町産業祭&JA農業祭」への出演が中止となったことを明かした。「【お知らせとお詫び】」と題して、文書を投稿。「本日、鹿児島県さつま町にて開催の【さつま町産業祭&JA農業祭】に出演予定でしたが、桜島の噴火、および火山灰の影響で搭乗した飛行機、一度は駐機場を出発したものの滑走路