阪神の西純矢が野手転向後初のヒットを記録した。中日との練習試合に「7番・右翼」で先発出場。2回1死で巡ってきた第1打席に左腕・三浦の142キロ直球を捉えて中前に運んだ。この打席では初球から3球連続でスイング。1ボール2ストライクからの5球目を仕留めた。初回には2死から石川の右翼への飛球も処理。今季終了後に野手転向を決意した若虎がリスタートの快音を響かせた。