バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第4話にて、キム・ジホのギターを叩き壊すパフォーマンスが物議を醸した。【映像】審査員が絶句…ステージでギターを粉々にする瞬間Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MCは俳優のム