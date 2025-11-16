◆第５６回明治神宮野球大会▽高校の部準々決勝山梨学院５―６九州国際大付（１６日・神宮）準々決勝が行われ、３年ぶり２度目出場の山梨学院（関東地区代表）は九州国際大付（九州地区代表）に５―６で敗れ、準決勝進出を逃した。２―４で迎えた８回２死満塁、８番・藤田蒼海遊撃手（２年）の適時打に悪送球が絡んで３点を奪い、５―４と一時は逆転に成功した。プロ注目の二刀流右腕・菰田陽生主将（２年）は１回戦同様