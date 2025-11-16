阪神の岩田稔コミュニティアンバサダー（ＣＡ）が１６日、甲子園の室内練習場で１型糖尿病の子ども・ご家族を招いた野球体験教室を開催した。自身も同じ１型糖尿病を抱えながらも１６年間プレー。２００９年の第２回ＷＢＣでは世界一に輝いた。この日やティー打撃などで交流。「１型糖尿病でも何でもできることを、僕も伝えていかないといけない。色々な可能性は無限大なので、ほんとになりたい自分になってもらいたいなという