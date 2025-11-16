◇侍ジャパンシリーズ2025 日本 11-4 韓国(15日、東京ドーム)野球日本代表・侍ジャパンは15日に行われた韓国との試合に勝利。試合後、井端弘和監督が手応えや反省点などを語りました。最終的に2桁得点での快勝も、試合は韓国にホームラン2発を打たれ、3点先制を許したこの試合。井端監督も勝利の感想を問われた際、「結果勝てて良かったと思いますけど、韓国の一振りには怖さを感じましたし、強化試合でああいうのを見られて良かっ