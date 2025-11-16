この日２９歳の誕生日を迎えた西武・甲斐野央投手（２９）が１６日、ファンからの祝福に「ありがたいし、貴重な機会なのでうれしい。２０代最後なので楽しみたいと思います」と白い歯を見せた。ウオーミングアップを行った後、変化球も交えてのブルペン投球。この日は１７日まで行われる秋季キャンプの一般公開最終日だった。午前の練習を終え引き揚げる際には多くのファンから誕生日を祝う声が上がり、甲斐野もサインや写真撮