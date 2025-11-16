好きな人に気づいてもらいたくて、つい頑張りすぎてしまうこと、誰にでもあるはず。でも、男性の恋心を動かすのは「頑張り」よりも“さりげなさ”なんです。そこで今回は、好きな男性の心を惹きつける“コツ”を紹介します。無理に距離を詰めず、“自然な距離感”をキープする好きな人ができると、話しかけたりアピールしたりと積極的になりがち。でも、恋が芽生える瞬間って、実はさりげない瞬間であることが多いもの。笑顔で軽く