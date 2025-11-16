ＥＸＩＬＥＴＥＴＳＵＹＡが１６日、東京・渋谷で行われた「サンタパレード東京２０２５」のオープニングセレモニーに出席した。サンタクロース姿で街中をパレードし、その参加費を病気と闘う子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベント。東京では今年で８年目となり、渋谷駅から原宿駅までの行動２・５キロメートルをウォーキングする。スペシャルアンバサダーを務めるＴＥＴＳＵＹＡはサンタクロース