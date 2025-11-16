「優しいし誠実そうだから大丈夫」--そう思っていたのに、まさかの裏切り…なんて話、実は珍しくありません。浮気や不倫に走る男性には、やっぱりそれなりの“共通点”があるんです。そこで今回は、日常のちょっとした言動から見えてしまう不倫しやすい男性の「特徴」を紹介します。結婚や家庭を軽く見ている「結婚は形だけ」「家庭に縛られるのは嫌」なんて言葉を口にする男性、あなたの周りにもいませんか？ 結婚や家庭に対する