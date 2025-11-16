明治神宮大会高校の部野球の明治神宮大会（神宮）は16日、高校の部2回戦で九州国際大付（九州）が山梨学院（関東）に6-5で9回逆転サヨナラ勝ちを飾った。敗れた山梨学院にすれば、勝利まで“あと1球”の状況から暴投により一挙2点が入るという、まさかの幕切れだった。5-4とリードした山梨学院は9回から来秋ドラフト1位候補右腕・菰田陽生（2年）を送り、2死満塁のピンチを作った。それでもカウント1-2と追い込み、勝利まであ