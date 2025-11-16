国際的な金価格急騰の核心要因として中国の密かな「金買い占め」があると英フィナンシャル・タイムズが14日に報道した。報道によると、中国人民銀行傘下の国家為替管理局が今年に入り公式に発表した金購入量は合計25トンにすぎないことがわかった。月別でも6月に2．2トン、7月と8月がそれぞれ1．9トン水準で、平均して月2トン前後の非常に限定的な数値を公開してきた。しかし同紙は「この数値をそのまま信じる市場専門家は事実上い