ガールズグループAFTERSCHOOL (アフタースクール)元メンバーで女優のナナの自宅に侵入し強盗行為に及んだ30代の男が警察に捕まった。京畿道（キョンギド）の九里（クリ）警察署は15日、特殊強盗未遂容疑で30代の男を捕まえ取り調べていると明らかにした。男はこの日午前6時ごろ、九里市内の高級マンションに凶器を持って侵入し、居住者を脅して金を要求した容疑を受けている。当時家の中にはナナと母親が一緒にいた。2人は侵入して