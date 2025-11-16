年末年始、鍋やお雑煮など和風料理に欠かせない「だし」。このだしの魅力をPRするイベントが15日から高知市のとさのさとアグリコレットで開かれています。高知市のとさのさとアグリコレットで開かれている「とさのだしフェス」は、年末年始、鍋やお雑煮などの料理に高知のだしを使ってもらおうと県内のだし業者13社が企画したもので今回で5回目です。会場では、県内のだしを使った調味料などさまざまな商品が販売されているほか、