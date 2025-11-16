「大相撲九州場所・８日目」（１６日、福岡国際センター）モンゴル出身で“史上最強の新弟子”として注目が集まる旭富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が新序出世披露の臨み、先代師匠の宮城野親方（元横綱旭富士）の化粧まわしを使用。ペガサスをモチーフとした図柄で、新弟子の旭富士、横綱旭富士が土俵上で融合した。旭富士は神奈川・旭丘高から研修生となり、４年半を過ごしてデビューした。稽古場では伯桜鵬ら部屋の関取衆と互角