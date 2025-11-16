大腸がんの手術を終えて退院したことを公表しているタレントの歩りえこさんが、自身のインスタグラムを更新。大腸がん手術後の排便障害の悩みやトイレの問題に関して、綴りました。 【写真を見る】【 がん闘病 】歩りえこさん大腸がん手術後の排便障害の悩みに「大革命」「ついにウォシュレットが来る」「トイレごとにシャワーの刑からついに解放されるのだ」先日の投稿で、歩さんは、退院後の排便障害の状況について「退院