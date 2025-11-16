徳島県板野町で16日、恒例の、「あさんウォーキングフェスタ in いたの」が開かれ、秋空のもと、参加者がウォーキングを楽しみました。●参加者「最後の坂がきついです、下って行きはよいよい、帰りは怖いで。完歩です、目指すは完歩」「あさんウォーキングフェスタ in いたの」は、自然の中、健康づくりに励んでもらおうと実行委員会が毎年開いています。開会式では、お笑い芸人のスギちゃんが会場を盛り