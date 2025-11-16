ブランドUSAは、「トラベルウィーク UK＆ヨーロッパ2025」を10月20日から23日までロンドンで開催した。今年で7回目を迎える同イベントでは、米国各地の観光局や旅行関連団体をはじめ、欧州を中心とする20か国から主要な旅行会社やメディア関係者など約900名が集まり、商談ミーティングやリーダーシップセッション、業界トレンドに関する教育プログラムなどを開催した。同社はイベント内で、新規の一般消費者向けのグローバル広告キ