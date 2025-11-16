女優の細川直美が15日に自身のアメブロを更新。台湾のコーヒーチェーン店『スターバックスコーヒー』で購入したグッズを公開した。この日、細川は「台湾1日目」と切り出し「ランチはSAにて牛肉麺をいただきました」と報告し、牛肉麺の写真を公開した。続けて「色は濃い目なのですが味はさっぱりと薄味！麺はしっかり太麺で食べ応えのある麺でした」と食レポ。「少しハッカクの味がする麺でした 台湾はお料理に八角が使われている事