ソフトバンクを戦力外となっていた長谷川威展投手（26）が16日、育成選手として再契約を結んだ。「育成になるからといってもやることは変わらないと思っています。しっかりバージョンアップして復帰することが第一優先。しっかり投げられるようになったら支配下をつかめる自信を持てるように練習しています」昨季は31試合に登板。今季は3月に左肘関節内側側副靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けて1軍登