2025年10月、立て続けに発生した2つの台風によって被害を受けた八丈島で、一部の地域でおよそ1か月続いていた断水が解消しました。これにより島内全域で断水が解消しました。八丈島では、10月、台風によって停電が発生し島内の全世帯約4100世帯で断水が発生、さらに、土砂崩れで水源が大きな被害を受けました。八丈町と東京都水道局は、破損した水道管を修理したり被害がなかった水源や井戸を活用したりして、島内の断水を徐々に解