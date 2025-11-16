米ジョージア州で、推計9億8000万ドル（約1500億円）の当たりくじが販売された/Nam Y. Huh/AP（CNN）米ジョージア州で14日、米高額宝くじ「メガミリオン」の推計9億8000万ドル（約1500億円）の当たりくじ1枚が出た。同州宝くじ当局によると、今回の当選額はメガミリオン史上8番目の高額当選となる。当選チケットは、「1」「8」「11」「12」「57」とメガボール「7」のすべての番号が一致した。今回の当選で、6月以来続いていた40回