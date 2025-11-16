東方神起のメンバー、ユンホが後輩に小言を言っているという疑惑について説明した。【写真】ユンホ、"引退計画"を告白!?11月16日、韓国で放送されたKBS Cool FM『パク・ミョンスのラジオショー』（原題）では、“伝説の達人”コーナーが設けられた。この日、ユンホがゲストとして出演し、新曲『Stretch』に関する話を共有した。タレントのパク・ミョンスは、ユンホに「22年経ったのに、（今の）大体のアイドルと比べても違和感がな