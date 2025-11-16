ガールズグループAFTERSCHOOL（アフタースクール）出身で女優のNana（ナナ＝34）が、ソウル郊外の自宅で強盗被害に遭った。凶器を持った犯人が15日、Nanaの自宅に侵入し、在宅していた本人と母親が、犯人を抑えた過程で負傷した。複数の韓国メディアが伝えている。報道によると、九里（クリ）警察署は15日「Nanaの京畿道九里（キョンギド・クリ）市の自宅に侵入した30代の男を逮捕し、特殊強盗未遂の容疑で調べている」と発表した