40歳の誕生月に届いたねんきん定期便で「将来の年金額が月8万円」と記されていた場合、老後の収入に不安を感じてしまう方は多いでしょう。今回のケースのように、大学時代に学生納付特例を受けていた期間があると、納付済期間が減ったり、年金額に影響したりします。 「今からでも追納できるのか」「追納すべきかどうか」などの疑問に応えるため、今回は40歳で学生時代に保険料の納付猶予期間がある人の「追納」の可能