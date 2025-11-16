上沼恵美子（70）が16日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」で、復帰したダウンタウン松本人志（62）にエールを送った。地上波テレビからYouTubeへと軸足を移していった上沼は「テレビはやっぱりすごいと思う。好きな人だけでなく、興味のない人も見てくれますから。YouTubeは好きな人が見てくれるんですが、それがかえって物足りなくなったんです。一時はYouTubeをやめようかと思いました。でも、そこを乗り越えると、楽