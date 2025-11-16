１１月１６日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝９頭立て）は単勝１番人気で北村友一騎手＝栗東・フリー＝騎乗だったアクセス（牡、栗東・上村洋行厩舎、父キセキ）が好位から抜け出し、人気を分け合っていたロングトールサリー（牝、栗東・福永祐一厩舎、父キタサンブラック）に３馬身差をつける完勝でデビュー戦を飾った。勝ち時計は２分１秒９（良）。スタートでダッシュがつかなかったが、勝負どころでスッと位置