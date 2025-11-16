サッカーワールドカップ欧州予選は現地時間15日に、グループB、C、E、H、Jの10試合が行われました。グループBのスイスはスウェーデンに4-1で勝利し首位をキープ。次の最終節で2位・コソボと対戦、2チームは勝ち点差3、得失点差は11となっています。E組ではスペインが4-0でジョージアに勝利し、グループリーグ5連勝。2位のトルコも勝利しましたが、スペインとトルコの勝ち点差は3、得失点差は14となり、スペインのW杯出場はほぼ決定