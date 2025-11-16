まだまだ働き盛りの50代。肩書きも給与も十分なはずなのに、「なぜか仕事への意欲が湧かない」という人も多いのではないでしょうか。考えられる原因はさまざまですが、その背景には、気づかぬうちに見逃している「定年のサイン」があるかもしれません。丸山法子氏の著書『定年を意識したら読む本定年のトリセツ』（ごきげんビジネス出版）より、心身ともにじわじわと忍び寄る「定年」を知らせるサインについてみていきましょう。