14日夜、知人の60代男性の顔を複数回殴ってけがをさせたとして、自称上越市に住む職業不詳の51歳の男が現行犯逮捕されました。傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称上越市三和区に住む職業不詳の男（51）です。男は14日午後6時45分ごろ、上越市内の知人の60代男性の住宅内で男性の顔面を複数回殴り、全治不詳のケガを負わせた疑いが持たれています。事件は男性からの110番通報で発覚。警察によりますと、男性からトラブルを知ら