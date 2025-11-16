恋愛リアリティ番組『ラブキャッチャージャパン2』に出演し、その完璧なルックスとミステリアスな雰囲気から、“謎多き美女”として注目されている1人の女性がいる。岡田サリオ。番組ではバレエ講師と紹介されているが、彼女の本当の姿を知る者は少ない。そんな彼女にインタビューを行い、デビューのきっかけからこれまでの葛藤、そして「美」と向き合うリアルな心境を聞いた。 【画像】幼少期から打ち込んでい