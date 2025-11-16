16日の京都5R・新馬戦（芝2000メートル）は1番人気のアクセス（牡2＝上村、父キセキ）が3馬身差でV。勝ち時計は2分1秒9。北村友は「調教をやるごとに落ち着きが出てきて、やるごとに良くなる珍しい馬でした。フットワークも凄くいいし、期待していました。期待通りの走りを見せてくれました。気性的に少し幼い部分はあるけど、そのあたりは使いつつ良くなってくれると思いますし、伸びしろを凄く感じる馬です」と話した。