市街地に現れたクマ対策として、警察官がライフル銃を使って駆除できるようになった１３日、実行部隊となる駆除チームの出動式が秋田県警本部で行われた。緊急時、警察官が現場の判断で発砲できることから、自治体や住民からも歓迎の声が聞かれた。（夏目拓真、簗田明）「クマの駆除にあたる最前線として、県民の安心安全を守り抜く強い信念で活動してほしい」。県警本部の玄関前で行われた出動式で、小林稔本部長はチームに選