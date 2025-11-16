16日午前、東京・赤坂のビルで女性が左わき腹を刺される事件がありました。現場から黒い帽子をかぶった男が逃走していて警視庁が行方を追っています。警視庁などによりますと、16日午前10時半ごろ「ビルの地下1階で人が刺された」と119番通報がありました。刺されたのは40代くらいの女性で、左わき腹を刺され救急搬送されましたが、その際、意識はあったということです。現場から女性を刺したとみられる黒い帽子をかぶった男が逃走