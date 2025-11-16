メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県紀北町の池に、「冬の使者」と呼ばれる渡り鳥・「ヒドリガモ」が飛来しています。 ヒドリガモはシベリア付近で繁殖し、日本やヨーロッパなどで越冬する渡り鳥です。 紀北町東長島の片上池には、毎年、秋から冬にかけヒドリガモがやって来ます。 池では、羽繕いする姿やピイピイと鳴く姿が見られます。 ヒドリガモはここでパートナーを見つけ、来年の春、繁殖地