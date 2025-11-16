女子サッカー「RB大宮アルディージャWOMEN」に所属するMF仲田歩夢（なかだ・あゆ）選手（32）が2025年11月11日、自身のインスタグラムを更新。ディズニーランドを満喫する様子を披露した。「素敵空間でした」仲田選手は、「ここでしか感じられない空気とか匂いとか。あるよね！」とコメントし、ミッキーマウスの帽子をかぶった姿やディズニーランド内の様子を投稿。「素敵空間でした」、「チュロスおいしかった」と振り返った。イ