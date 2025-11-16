１１月１６日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１２頭立て）はマテンロウネイビー（牡２歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ヴァンセンヌ）が５番人気でデビュー戦を勝利で飾った。勝ち時計は１分３４秒９（良）スタートはひと息だったが、序盤で５〜６番手まで押し上げると、直線は上がり最速３４秒３をマークして２着との接戦を首差で制した。「まだ（体が）かなり緩いなかでよく勝ってくれた」と頑張りをたたえた。父の