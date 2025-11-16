１１月１６日の福島１Ｒ・２歳未勝利（ダート１１５０メートル）でドナシェーンが１着となり、管理する栗田徹調教師＝美浦＝は、ＪＲＡ通算３００勝を達成した。現役７１人目。通算３８１２戦目での到達。重賞はタイトルホルダーのＧ１・３勝（２１年菊花賞、２２年天皇賞・春、宝塚記念）を含む９勝。栗田徹調教師「この区切りの勝利をできたのは厩舎をいつも応援してくださるオーナー、騎手、そして一生懸命に毎日どんな状況