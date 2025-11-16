LE SSERAFIMのHONG EUNCHAEを溺愛する村重杏奈が、彼女への並外れた愛情を明かし、推しのために「いくらでもお金を落とせる」と宣言した。【映像】村重杏奈が激推しするかわいすぎるアイドル2025年11月15日（土）、特別番組『Grats on LE SSERAFIM -Road to TOKYO DOME-』が放送。2022年にデビューした韓国の5人組ガールズグループ、LE SSERAFIMが世界18以上の都市を回る初のワールドツアーのアンコール公演として、11月18日、