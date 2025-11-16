巨人・坂本勇人内野手が１６日、インスタグラムを更新。球界のレジェンド、松坂大輔氏とゴルフをラウンドしたことを明かした。坂本は「最高に楽しかったです。皆ゴルフうますぎです」と笑顔。元日本テレビで現在はフリーの上重聡アナウンサーの姿もあり、「上重さんとは全く一緒でした笑また宜しくお願いします」とつづった。上重アナも自身のインスタグラムに３ショットを載せ、「楽しいゴルフでした！大輔に完敗勇人と