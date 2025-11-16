心不全の予後は重症度や原因疾患、年齢、合併症など多くの要因によって大きく異なります。適切な治療により長期間安定した状態を維持できる方もいれば、重症例では予後不良となることもあります。生命予後だけでなく生活の質も重要な評価項目です。ここでは心不全患者さんの予後に影響を与える因子と、治療による改善の可能性について解説します。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科