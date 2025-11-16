放送日時11月16日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生マユリカ先生・らちまゆみ先生 放送内容今回は、「あ〜っと驚く！アートの世界」アートにまつわるトリビアや目を疑う錯覚アートをご紹介！知念くんの描いた絵を美大生が作品にアレンジ！？“芸術の秋”にピッタリの情報が盛りだくさんの1時間！