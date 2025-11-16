6日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は、チーム初となるイヤーブック、「ウルフドッグス名古屋 公式イヤーブック 2025-26」を11月8日（土）から販売することをクラブ公式サイトで発表した。 このイヤーブックはA4サイズ・オールカラー68ページで作成されており、今シーズンのスローガン「FUSION & UNITED ～いま