川口オートのG2「オートレースメモリアル」は最終日。5R発売中に優勝戦出場選手の紹介式が行われた。グレードレース初優出を決めた祐定響（24＝飯塚）は「ジャックドールのような逃げを見せます！」。同馬のミニぬいぐるみも壇上に持参する熱の入れようだ。「ジャックドール、大好きなんですよ。5連勝目の金鯱賞での逃げ切りを見て、こりゃメチャクチャ強いぞと思ってファンになりました」金鯱賞の後は23年大阪杯を逃げ切