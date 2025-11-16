１６日午前１０時半頃、東京都港区赤坂のビルの地下１階で、「女性が刺された」との通報があった。警視庁赤坂署によると、４０歳代くらいの女性が男に腹や手を刺されて負傷した。病院に搬送されたが、命に別条はない。男は現場から逃走しており、同署が行方を追っている。現場は、東京メトロ赤坂見附駅南西のビルが立ち並ぶ地域。