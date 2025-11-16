モデルの道端アンジェリカ（39）が15日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。23年に再婚した夫へのアプローチを明かした。道端は夫との出会いについて「私がたまたま引っ越したら下の（階にいた）。私が301号室に引っ越したんですけど、彼が201号室に住んでいた」と語った。道端は「（彼が）飼っていた猫ちゃんが玄関の前に迷い込んできて『猫ちゃん飼ってますか？』って言い